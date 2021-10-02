Мнение: ДНР и ЛНР упраздняют внутреннюю таможню

На Донбассе проходит демонтаж таможенных пунктов между республиками в рамках принятого ранее решения упразднить внутреннюю таможню, которая негативно сказывалась на экономическом развитии республик.

Как уже ранее отмечалось, это следовало сделать давным-давно, но лучше поздно, чем никогда. Тем более, что для дальнейшей интеграции с Россией эта мера также необходима.

На фотографии таможенный пункт в районе Чернухино.

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