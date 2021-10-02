 

Мнение: ФСБ запретила писать про армию?

02.10.2021, 1:46, Разное
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Директор ФСБ Александр Бортников подписал приказ №379, которым утвердил перечень сведений, которые не относятся к гостайне, но получение которых иностранными государствами, иностранными гражданами и международными организациями может быть «использовано против безопасности» России.

Если я правильно понял, речь про сведения, про которые отныне нельзя писать, потому что написанное может прочитать супостат и использовать против России. Я правильно понял?

Прочитал перечень. Судя по нему про армию России вообще ничего нельзя писать. Ни про гибель солдат и офицеров, ни про дедовщину, ни про преступления солдат и офицеров, ни про контракты военного ведомства с тем же Пригожиным, ни про подготовку на армейских полигонах ЧВКашников…

Выходит, что ФСБ фактически запретила писать про армию? И довольствоваться исключительно пресс-релизами Минобороны?

Фотография Александра Бортникова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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