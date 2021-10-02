 

Жертвами взлома криптобиржи Coinbase в США стали 6 тыс. человек

02.10.2021, 1:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОколо 6 тыс. пользователей крупнейшей криптобиржи в США Coinbase оказались жертвами хакеров, сообщили в генпрокуратуре штата Калифорния.

«К сожалению, в период с марта по 20 мая 2021 года <…> по меньшей мере 6 тыс. клиентов Coinbase, включая вас, лишились средств на счете», – говорится в заявлении генпрокурора, обращенного жертвам взлома, передает ТАСС.

На данный момент администрация ресурса не выяснила, как мошенники получили доступ к данным входа этих пользователей. В администрации добавили, что признаков получения сторонними организациями данных от самой Coinbase не выявлено.

В заявлении платформы подчеркивается, что хакеры могли узнать имена, домашние адреса, даты рождения, IP-адреса и истории транзакций пользователей.

Криптобиржа заявила, что возместит потерпевшим все украденные средства.

«Некоторые клиенты уже получили компенсацию. Мы позаботимся о том, чтобы все пострадавшие клиенты получили сумму, равную утерянной», – пообещали в Coinbase.



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