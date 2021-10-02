 

В Раде призвали власти Украины, США и ЕС защитить Саакашвили

02.10.2021, 1:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДепутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

«Обращаюсь к министерству иностранных дел, офису президента Украины, посольству Украины в Грузии, Владимиру Зеленскому. <…> Михаил Саакашвили – житель Украины, и мы должны защищать своих граждан», – написала Ясько на своей странице в соцсети Facebook и разместила видео, записанное, по ее словам, до отъезда Саакашвили в Грузию. На видеоролике она сидит рядом с Саакашвили, который рассказывает, что «они вместе».

Ясько также обратилась с просьбой о содействии к постпредствам Украины при ООН и Совете Европы, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси, а также к главе правительства Украины Денису Шмыгалю.

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента Грузии из заключения.

После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили и действующий лидер его партии на Украине «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в Грузии.

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».



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