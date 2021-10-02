 

Притула хотел занять мое место главы партии, но не только это – лидер “Голоса” Рудик

02.10.2021, 0:50, Новости дня
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По ее словам, это “не единственное, что он хотел за полгода активного сотрудничества”.

“Сначала он [Притула] хотел идти в Киевсовет, потом он передумал и хотел баллотировался от нас в мэры, потом он хотел возвращаться к своей телевизионной карьеры, потом он хотел возглавить киевское отделение, затем он хотел избираться в мэры Харькова, затем он хотел стать председателем партии и как только он заявил, что он хочет стать главой партии, мы сказали “хорошо, давайте съезд”, и за две недели он сказал: “Я больше не член партии”. Это вам история наших отношений”, – отметила Рудик.

Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу “Файна Юкрайна”, экс-ведущий утреннего шоу “Подъем”, талант-шоу “Украина слезам не верит” на “Новом канале” и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии “Голос” и баллотировался в мэры Киева от этой партии. На выборах он занял третье место. 

7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из “Голоса”, так как политсила “отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

“Личные амбиции взяли верх над общей целью”, – прокомментировали выход Притулы из партии в “Голосе”.

Притула 28 сентября заявил, что создает свою партию. Она будет участвовать в парламентских выборах, отмечал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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