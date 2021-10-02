Президент Грузии заявила о невозможности помилования Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

«Сегодня многие спрашивают, планирует ли президент его [Саакашвили] помиловать. Тут ответ один, простой и окончательный – нет и никогда», – цитирует ТАСС Зурабишвили.

По словам Зурабишвили, он прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Она добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима», передает РИА «Новости».

Тем временем, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили.

До этого соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.