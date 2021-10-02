 

Президент Грузии заявила о невозможности помилования Саакашвили

02.10.2021, 0:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

«Сегодня многие спрашивают, планирует ли президент его [Саакашвили] помиловать. Тут ответ один, простой и окончательный – нет и никогда», – цитирует ТАСС Зурабишвили.

По словам Зурабишвили, он прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Она добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима», передает РИА «Новости».

Тем временем, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили.

До этого соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.



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