 

Путин наградил орденами российских артистов МХТ и «Ленкома»

02.10.2021, 0:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских артистов за вклад в развитие культуры и искусства.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени награждены артисты Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Евгений Киндинов, Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко. Кроме того, ордена удостоен художественный руководитель – главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» Андрей Петров.

В фильмографии Станислава Любшина около семидесяти фильмов. Среди них – вошедшие в «золотой фонд» отечественного кинематографа «Пять вечеров» Н. Михалкова, «Не стреляйте в белых лебедей» Р. Нахапетова, «Кин-дза-дза» Г. Данелия и многие другие.

Ирина Мирошниченко снялась более чем в семидесяти фильмах. Среди них – «Я шагаю по Москве», «Ошибка резидента», «Вам и не снилось…».

В фильмографии Евгения Киндинова около 50 фильмов, в числе которых «Городской романс» П. Тодоровского (1970), «Возвращение резидента» (1982) и «Конец операции «Резидент» (1986) В. Дормана и др.

Кроме того, орденом Дружбы награждены артисты Московского государственного театра «Ленком» Иван Агапов, Татьяна Кравченко, Александр Лазарев, Александр Сирин, а также артист театра «Ромэн» Борис Василевский.

Иван Агапов сыграл более 180 ролей в кино, среди его фильмов – «Сезон чудес», «Убить дракона», «Экипаж».

Татьяна Кравченко принимала участие в съемках десятков фильмов: «Небеса обетованные», «Ширли-мырли», «Питер FM».

Александр Лазарев сыграл около 80 ролей в кино, среди его фильмов – «Адмиралъ», «Тайны дворцовых переворотов», «Екатерина», «Союз спасения».

Фильмография Александра Сирина насчитывает более 50 кинокартин, среди них – «Обитаемый остров», «Брестская крепость», «Зулейха открывает глаза».

Борис Василевский сыграл в таких фильмах, как «Мы-цыгане», «Здравствуй, Пушкин!», «Цыганская легенда».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона.



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