Лукашенко допустил принудительную посадку любого самолета в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность пролета иностранных самолетов над республикой, но если власти будут видеть угрозу белорусскому государству, то посадят любой самолет.

«Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет, будь то Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси», – приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные в интервью CNN, фрагмент которого был показал по телеканалу «Беларусь-1».

Лукашенко заметил, что так поступят и другие страны, поэтому он здесь не исключение. «А бояться через Беларусь летать… Летайте через Северный полюс, Южный. Это ваше право, я вас заставить не могу <…>», – сказал политик. По его словам, Белоруссия «даже не то, что США, даже не Великобритания», чтобы какие-то условия выставлять.

«Нет вас – здесь летают другие, ничего, обойдемся <…>», – сказал Лукашенко. При этом подчеркнул, что «это никому не выгодно». «Не знаю, зачем вы это устраиваете. А то, что перестали летать, так вы команду дали такую, – подчеркнул он. – Еще не успели задержать этого оппозиционера (Романа Протасевича), а уже все в Европе и в Америке после команды из Вашингтона, все начали под копирку делать заявления, они были однотипны».

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы.

Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Рассмотрение предварительного отчета об инциденте с самолетом Ryanair запланировано в ИКАО на 25 октября.

Евросоюз в ответ на действия Минска запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.