 

Мнение: Саакашвили арестовали в Грузии

02.10.2021, 0:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Покуда один проходимец венчался в Питере https://colonelcassad.livejournal.com/7105120.html, другого проходимца https://colonelcassad.livejournal.com/7103826.html ловили в Грузии.
И что интересно, проходимца Мишико поймали. Власти Грузии отчитались, что Саакашвили удалось задержать и сейчас он доставлен в следственный изолятор Рустави (видео доставки https://twitter.com/ivanich5588/status/1443978298577625093), где он будет находится, пока не будет решено, где ему предстоит отбывать несколько лет сразу по нескольким уголовным делам (суммарно до 11 лет).

Разумеется, покуда у власти остается "Грузинская мечта", Саакашвили будет сидеть. Единственный реальный шанс Саакашвили досрочно выйти – смена власти в стране, либо через выборы, либо через очередной майдан. Очевидный расчет Саакашвили строится на том, что его прибытие в Грузию будет способствовать активизации сторонников его партии. Возможно, есть расчет и на то, что Запад будет давить на грузин, чтобы те выпустили его из тюрьмы и разрешили легально заниматься политикой, даже несмотря на приговоры судов. Но тут есть проблема, так как Саакашвили в свои "лучшие годы" работал в первую очередь с республиканцами, а вот с администрацией Обамы (где работал Байден), у него отношения не сложились и именно при демократах США фактически отказали ему в поддержке, а когда он находился на Украине, заблокировали попытки Саакашвили откусить часть власти у Авакова и Порошенко.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Это кто там у нас в животике? – Личное мнение

06.10 / Ученые рассказали о природе устойчивости ВИЧ к терапии

19.03 / Короткие перерывы названы полезными для снятия усталости и вовлечения персонала в работу

13.08 / Менеджер Легкоступовой ответил на слухи о подготовке к похоронам певицы

15.05 / Тоник для волос из березы и крапивы от выпадения и перхоти (рецепт)

01.02 / Ученые узнали, в какое время суток упражнения лучше влияют на обмен веществ

17.12 / Xiaomi Mi 11 Pro с возможно установленной подэкранной камерой показался на рендере

31.08 / Новый флагман Xiaomi Mi 10T Pro порадовал ценой

05.11 / Синоптики пообещали россиянам холодную зиму

19.03 / Хейли Болдуин о свадьбе с Джастином Бибером, совместном карантине и приватности в эпоху соцсетей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика