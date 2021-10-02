Мнение: Саакашвили арестовали в Грузии

Покуда один проходимец венчался в Питере https://colonelcassad.livejournal.com/7105120.html, другого проходимца https://colonelcassad.livejournal.com/7103826.html ловили в Грузии.

И что интересно, проходимца Мишико поймали. Власти Грузии отчитались, что Саакашвили удалось задержать и сейчас он доставлен в следственный изолятор Рустави (видео доставки https://twitter.com/ivanich5588/status/1443978298577625093), где он будет находится, пока не будет решено, где ему предстоит отбывать несколько лет сразу по нескольким уголовным делам (суммарно до 11 лет).

Разумеется, покуда у власти остается "Грузинская мечта", Саакашвили будет сидеть. Единственный реальный шанс Саакашвили досрочно выйти – смена власти в стране, либо через выборы, либо через очередной майдан. Очевидный расчет Саакашвили строится на том, что его прибытие в Грузию будет способствовать активизации сторонников его партии. Возможно, есть расчет и на то, что Запад будет давить на грузин, чтобы те выпустили его из тюрьмы и разрешили легально заниматься политикой, даже несмотря на приговоры судов. Но тут есть проблема, так как Саакашвили в свои "лучшие годы" работал в первую очередь с республиканцами, а вот с администрацией Обамы (где работал Байден), у него отношения не сложились и именно при демократах США фактически отказали ему в поддержке, а когда он находился на Украине, заблокировали попытки Саакашвили откусить часть власти у Авакова и Порошенко.

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