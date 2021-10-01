Дважды болевший COVID-19 Разумков расказал, почему он не привился от коронавируса

“У меня в августе месяце еще были антитела, это первое. Второе: если мы говорим о моей позиции по поводу вакцинирования. У меня достаточно много коллег, которые вакцинировались. Вакцина не может защитить нас, она точно защищает здоровье и жизнь, но она не гарантирует, что ты не заболеешь”, – отметил Разумков.

При этом спикер парламента призвал граждан вакцинироваться, так как это снижает риск тяжелой болезни.

“Если спрашивают про меня, то получилось так, что у меня вторая болезнь была бессимптомная. И если бы не поход на [форум] YES, если бы я не делал тест, я бы даже об этом не узнал”, – рассказал он.

Контекст:

Разумков болел коронавирусной инфекцией в ноябре прошлого года. 10 сентября 2021 года он сообщил, что тест на коронавирус опять оказался положительным.

26 сентября спикер парламента сообщил, что выздоровел от COVID-19.

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