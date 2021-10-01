 

Дважды болевший COVID-19 Разумков расказал, почему он не привился от коронавируса

01.10.2021, 23:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У меня в августе месяце еще были антитела, это первое. Второе: если мы говорим о моей позиции по поводу вакцинирования. У меня достаточно много коллег, которые вакцинировались. Вакцина не может защитить нас, она точно защищает здоровье и жизнь, но она не гарантирует, что ты не заболеешь”, – отметил Разумков.

При этом спикер парламента призвал граждан вакцинироваться, так как это снижает риск тяжелой болезни.

“Если спрашивают про меня, то получилось так, что у меня вторая болезнь была бессимптомная. И если бы не поход на [форум] YES, если бы я не делал тест, я бы даже об этом не узнал”, – рассказал он.

Контекст:

Разумков болел коронавирусной инфекцией в ноябре прошлого года. 10 сентября 2021 года он сообщил, что тест на коронавирус опять оказался положительным.

26 сентября спикер парламента сообщил, что выздоровел от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / США обвинили Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной

19.01 / В Управлении госохраны объяснили, почему не пускают Тупицкого в здание КС Украины

29.07 / В Украине сегодня начинаются переговоры с Ираном о сбитом самолете МАУ

27.02 / В РФ выявили 11,5 тыс. новых случаев коронавируса

07.08 / Путин: Отсутствие флага и гимна на ОИ не повлияло на уровень выступления наших спортсменов

25.06 / В США обратились за пособием по безработице еще около 1,5 млн человек

25.06 / В столице теплоход с выпускниками врезался в стенку набережной

12.05 / Российский сексолог подтвердил негативное влияние коронавируса на потенцию

13.10 / Во время визита в Великобританию Зеленский тайно встретился с главой MI6

01.10 / Советник Байдена встретился с вернувшимся в США послом Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика