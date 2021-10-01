Саакашвили объявил голодовку в грузинской тюрьме

Саакашвили после задержания встретился с омбудсменом в тюрьме. По словам Ломджарии, у политика нет особых жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления во время ареста.

Омбудсмен отметила, что Саакашвили задержали в Тбилсии в съемной квартире. Также она сообщила, что политик объявил голодовку и потребовал встречи с консулом Украины.

По ее словам, голодовку Саакашвили объявил потому, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Кроме того, экс-президент “не захотел говорить об обстоятельствах своего приезда в Грузию”, отметила Ломджария.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Саакашвили 6 сентября 2021 года сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Он не привел других деталей относительно задержания экс-президента, сказав только, что его провели “на высшем уровне” и сейчас Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении. По данным главы грузинского правительства, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины.

МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

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