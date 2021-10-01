Мнение: О «чёрной бухгалтерии» Владимира Путина

От глаза народа ничего не укроется. Особенно, когда речь заходит о доходах и расходах, то есть, о деньгах. Вот и нынешний российский президент Владимир #Путин «попался». И хотя кто-то может возразить, мол, это всё мелочи, суммы, в общем-то фигурируют не маленькие. А интерес к этой «бухгалтерии», на самом деле, есть у каждого.

И вполне законный. Потому что… это не личные #деньги Владимира Путина, это средства всех налогоплательщиков России. В конечном счёте – деньги граждан.

Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на будущий год, свёрстанный под известные пожелания Владимира Путина. Главным из которых было, как теперь становится абсолютно чётко ясно, усиление лояльности людей в погонах, и в первую очередь – силовиков. Это прямо следует из той бюджетной «бухгалтерии», где отражаются повышение и снижение тех или иных расходов. Можно сказать, #бюджет заметно почернел – в цвет формы полиции и росгвардии.

Несмотря на продолжающуюся пандемию, новые рекорды по числу смертей и заявления о начале уже четвёртой волны CoVID-19, финансирование системы здравоохранения из федеральной казны решено урезать на 117 млрд рублей. С 1,362 трлн рублей в этом году расходы на медицину уменьшатся до 1,245 трлн в следующем, следует из пояснительной записки к закону о бюджете, размещённой в единой базе Госдумы.

Следом «под нож» пойдут социальные статьи, увеличенные в этом году ради предвыборной раздачи денег пенсионерам, военным и семьям с детьми. С 6,208 трлн рублей расходы на «социальную политику» сократятся до 5,837 трлн, то есть на 371 млрд рублей, или 6%. При этом траты по госпрограмме «Развитие пенсионной системы» будут урезаны на 152 млрд рублей, а вот ассигнования на #пенсии военным пенсионерам, напротив, вырастут на 427 млрд рублей.

Наконец, ещё один заметный секвестр – на 152 млрд рублей, или 4,2% – запланирован по расходам на поддержку национальной экономики. В 2022 году они составят 3,461 трлн рублей против 3,613 трлн в текущем. А вот финансирование аппарата высших чиновников и органов государственной власти решено фактически «заморозить» на текущем уровне.

В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан бюджет «сэкономит» 640 млрд рублей, и почти всю эту сумму правительство планирует направить на рекордное с 2012 года увеличение финансирования силовых структур. Расходы по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», куда зашиты сметы МВД, Росгвардии, Следственного комитета, Прокуратуры, органов безопасности и ФСИН, в бюджете-2022 возрастут с 2,384 до 2,799 трлн рублей, то есть сразу на 17% – рекордный прирост с «протестов на Болотной» 10 лет назад. Ассигнования на «национальную оборону» растут на 129 млрд рублей, до 3,51 трлн руб. В сумме за три ближайших года бюджет потратит на «силовую машину» 8,74 трлн рублей – на 2 трлн, или 28% больше, чем в предыдущую трехлетку (6,826 трлн рублей).

Вообще, именно силовики сейчас становятся главными бенефициарами личных настроений Владимира Путина. Хотя #протесты в России задушены настолько, что против очевидных фальсификаций на прошедших думских выборах практически никто не вышел, финансирование правоохранителей будет расти опережающими темпами. В конце августа на съезде «Единой России» глава государства заявил о необходимости индексации зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. Помимо этого, также в августе 2021 года он подписал указ о единовременных выплатах военным, росгвардейцам, прокурорам и другим сотрудникам силовых структур. А два дня назад заявил о планах ещё больше увеличить темпы индексации зарплат силовиков.

«Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других», — сказал глава государства. И добавил, что в ближайшие два года «общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год». То есть, наибольший прирост будет заметен как раз к перевыборному 2024 году.

В общем, заметно почерневшая «бюджетная бухгалтерия» всё больше напоминает известный советский анекдот. «Бюджет на 2022-24 гг нацелен на то, чтобы выполнить обязательства перед гражданами, – заявил во вторник премьер Михаил Мишустин. – В его основе одна простая идея: рост благополучия людей. Ведь главное – это забота о наших гражданах». В общем, сначала нам объявили, что в #СССР всё для блага человека, а потом – показали этого человека.

Так что всем уже понятно, кого нынешняя власть считает за людей, а кого за холопов?

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