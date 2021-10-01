Мнение: Письмо: “Что в таких ситуациях делают мудрые женщины?”

Для самостоятельного разбора.

Кто увидит тут лучший траблшутинг?

Как если бы коуч-нерыба пришел играть за автора-рыбу.

elizaveta_bam85

Добрый вечер, Эволюция.

Относительно недавно я писала вам письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1461342.html?view=comments#comments

Начну с того, что я как-то очень мало описала в том письме. Брака действительно было три. Но тот, что упустила в письме – настолько несущественный, что и говорить не о чем. А любовей сколько было с головой – страстей, не счесть. Я почему-то только с Ромой успокоилась, никто не мил больше. Вот всю любовь и страсть сюда пустила.

И у него, он говорит, также. У меня было раньше совсем все иначе,а тут – вот полюбила впервые в жизни.

Шло время, Рома исправно ездил к детям, учитывая, что у него постоянно командировки, и время распределено между мной и детьми очень условно. Он много летает. Но вроде шло все хорошо. Бывшая, по его словам, встречала его с лицом вкладчицы, которую обманули на серьезную сумму, могла не поздороваться и уйти в туман (вглубь дома), опустив очи долу. Когда дети приехали в Россию, я очень обрадовалась, вот она – гармония… Но ощущения нехорошие уже были.

Аккурат за месяц этот случились глубокие и неожиданные для него (но не для меня) изменения: (меня удивило искренне только то, что это случилось после написания мною письма на эту тему), она собрала в чемодан скарб, многочисленное потомство, сундуки, узелки, собаку, и уехала к маме, даже переведя детей там в школу и сад. Крикнув на прощанье что-то вроде : “Ты её скоро бросишь! Это не любовь!Наиграешься и бросишь эту гадину. Узнаешь ещё, какая она, а я – твоя настоящая любовь и между нами чувства, но ты это пока не осознаёшь, ибо слеп, тебя околдовали”.

Вот как отрезала.

Рома сильно удивился, он думал, что все улажено и всех все устраивает, впал в печаль. Я, надо признать, тоже.

С одной стороны ничего между нами не поменялось, люблю безмерно, он – меня. Обожаю, говорит. Вот обожаю. И я обожаю безмерно. Он смеется часто: наверное, говорит, со стороны все думают, что мы только начали встречаться.

Но вижу – терзается. И я терзаюсь. Общение с детьми по скайпу ранит его хуже ножа. Один раз ночью тихонечко сопел в подушку после совместной он-лайн игры с детёнышем. Смотреть на такое – болюче, сил нет.

Стал смурной, как туча, но вижу – старается скрывать и даже веселиться,что выглядит ещё страшнее.

Боюсь ли я, что уйдет? То ли это слово – боюсь? Нет, не боюсь, знаю, что может уйти, и чую это. Уже на этой почве расходились. Страха нет. Хотя знаю, что буду страдать. И реветь, и пить вино.

Есть ощущение, что а может хватит мук этих всеобщих? Сколько лет прошло, а все муки. Висячая ситуация: с бывшей сначала повыясняли по телефону, а теперь молчат, как партизаны, с детьми скайп. У него надежда ,говорит: чуть поживут там и вернутся в дом. Бывшая говорила, уехав, : и что? Ездят же люди, приезжай в отпуска.

-А как с такой работой приезжать?,- говорит он ей. Не то это общение с детьми, почему ты мне навязываешь себя? Я хорошо к тебе относился, а сейчас все больше злобы.

Это я слышала на весь дом разговор их по громкой связи.

Мало ему скайпа. Тем паче, что и так-то нечасто гвардию свою видел. А он так их любит!

Мне даже кажется, похудел он изрядно.

А может права женщина, и ее любит.

Я занимаюсь нашим делом общим, и периодически думаю – как покой обрести, я искренне не хочу ни его, ни моих мук, ни даже этой женщины мук я не хочу, и уж тем более детей, которых таскают туда-сюда. В первую очередь, если честно, своих и его мук не хочу. И знаю, что нужны ему дети, кому-то может не нужны, а этому мужчине моему горячо любимому – нужны.

Своих детей общих он не очень хочет, я же теоретически хочу (чего ж тут скрывать) , но так как он не хочет (мотив- нам надо уже много путешествовать, опять это младенчество, дети очень интересны только лет с 5, ты не видела мир,и детей что-то уже очень много) , спокойно отказалась от мысли этой, и так уж дюже много детей уже, действительно. Но хотеть – хочу. Не предохраняемся при этом.

Что в таких ситуациях делают мудрые женщины? Тоже детей в чемодан или спокойно занимаются своими делами и не терзаются?

Каждый день собираюсь начать бегать, но всё никак. Завтра и начну.

Доброго вечера! Спасибо за прошлый разбор.