 

Мать Саакашвили прокомментировала арест вернувшегося в Грузию сына

01.10.2021, 23:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что возвращение ее сына в республику и его задержание стало для нее неожиданностью.

«Я узнала в самолете, что он [Саакашвили] арестован. Я ничего не знала о его планах. Я знаю только то, что услышала по телевидению. Это было неожиданностью для меня», – приводит ТАСС слова матери политика о прибытии в Тбилиси из Киева вместе с сыном Саакашвили Николозом.

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента Грузии из заключения.

После задержания экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой он является.

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, уточнив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».



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