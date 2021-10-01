Соратница Саакашвили предрекла падение «пророссийской» власти в Грузии

Экс-министр образования Грузии в пору президентства Михаила Саакашвили и действующий лидер его партии на Украине «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе выразила мнение, что политик скоро выйдет на свободу, а «пророссийская» власть в Грузии падет.

«Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу, потому что такая власть, которая сейчас в Грузии, пророссийская, унизительна для грузинского народа, и дольше не протянет», – приводит РИА «Новости» слова Деканоидзе в эфире телеканала «Украина 24».

Она также выразила сомнение, что задержание Саакашвили окажет негативное влияние на результаты партии Саакашвили «Единое национальное движение» на предстоящих выборах в Грузии. «Я совсем не думаю, что голосование пойдет против нас…», – сказала Деканоидзе.

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента Грузии из заключения.

После задержания экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой он является.

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».