Мнение: Блиц

Я за эту неделю совершил блиц до Москвы, Петербурга и обратно на юга. Хотя, говоря откровенно, погода что в Петербурге, что в Анапе сегодня вообще никак не отличалась. В особенности в связи со штормовым ветром, который выдувает последние теплые градусы. За эту неделю успел еще и проболеть под 38,5-39, хотя, скорее всего, это была стандартная акклиматизация при столь быстрых сменах климата. У меня это в порядке вещей на два-три дня.

На книжной выставке в Москве представлял новую книгу. Я человек, в общем-то, не особо публичный, но очные разговоры с людьми (в отличие от интернета) очень часто оказываются полезными, так как "разворачивают" ту или иную проблему с неожиданной стороны. Я, к примеру, после Москвы думаю очень сильно переработать часть следующей книги – она по сути, станет продолжением нынешней, но в отличие от нее, будет более строгой. Нынешняя – это своеобразная лайт-версия в очень популярном изложении, примерно как в девяностые годы была интересная серия "Для чайников" – просто о сложном. Тема социальных катастроф – очень сложная тема, и чем дольше ею занимаешься, тем больше видишь пробелов в знаниях. Приходится образовываться в совершенно далеких дисциплинах, но без которых полноценную картину выстроить невозможно.

Единственное, что не получилось из-за дорожной эпопеи – это выпустить на ЮТубе "Парафраз", так как я его монтирую на компьютере. При этом возможных сюжетов на неделе было в избытке.

И еще одно наблюдение, так сказать, свежим взглядом. И москвичи, и питерцы, как мне показалось, уже свыклись с чрезвычайным положением, которое введено властями (пусть и в лайт-версии). Свыклись до его полного "незамечания". С одной стороны, так называемые "окна Овертона", конечно, сдвинуты, и то, что еще два года назад было диким, сегодня воспринимается, как привычный фон. С другой стороны, у власти теперь есть серьезная проблема: теперь минимальное насилие, которое будет хоть как-то восприниматься, должно быть гораздо более высокого уровня, чем это было в начале террора. Насилие стало хронической болезнью, когда организм привыкает к боли, глушит ее и перестает замечать. Хорошего в этом мало, но это же означает, что каждый новый процент насильно вакцинированных для режима будет доставаться со все большим и большим трудом. А если учесть, что чиновники ведут речь о перманентной вакцинации по истечению "срока годности", то по сути, уже с нового года им предстоит начинать все заново, но с гораздо более сложных для террористов от власти позиций.

Москва, конечно, более нервная – но так, наверное, всегда было, да и насилие со стороны собянинской администрации, безусловно, гораздо выше, чем где бы то ни было. Соответственно, и градус психических обострений повыше. В Петербурге же тема недели, как мне показалось – вырвиглазные вывески в доме Зингера в стиле самого забористого турецкого кича. На все эти ваши пандемии людям глубоко фиолетово. Даже в метро дежурные на входе перестали ритуально напоминать о масках. Невозможно делать то, к чему ты сам испытываешь отвращение.

—