Разумков хочет 4 октября встретиться с фракцией “Слуга народа”

Разумков назвал “несправедливым” решение не приглашать его на заседание фракции “Слуга народа” в Трускавце Львовской области. “Думаю, что когда рассматривается вопрос отставки спикера, наверное, стоило бы его послушать”, – сказал он.

“Я, в отличие от коллег, приглашаю в понедельник на 18.00 – проведение фракции. Могу организовать ее в стенах парламента, где дам каждому ответ на любые вопросы о моей деятельности за последние два года. Я точно знаю, с какими принципами мы шли… Кто сегодня рассказывает о принципах, о конфликтах – у меня нет конфликтов с фракцией, как и с другими фракциями, надеюсь, но у меня нет конфликта с теми, с кем я прошел достаточно долгий путь за эти последние годы. Если кто-то хочет его устроить – это уже другой вопрос. Но это делается искусственно”, – сказал он.

Контекст:

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” пройдет 1–3 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце. Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Разумкова.

Глава партии Александр Корниенко заявил, что “Слуга народа” 2 октября может обсудить возможный отзыв Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона Зеленского о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков говорит, что у него нет конфликта с партией.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После того, как Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах, глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст проекта закона.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

Разумков считает, что Арахамия в этой ситуации “выполнил задачу”. Он не уточнял, чью именно.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что глава государства к этому не причастен, а также что Зеленский и Разумков “общаются, отношения у них нормальные”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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