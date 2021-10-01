Установлено, что живущие на возвышенностях люди меньше страдают от инсультов

Инсульты и сердечно-сосудистые заболевания гораздо реже встречаются среди людей, живущих на возвышенностях. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие зависимость частоты данных заболеваний от места проживания. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Physiology.

По словам специалистов, ранее представители науки не изучали зависимость высоты над уровнем моря и риска получения инсульта. Но исследования, проведенные на территории Эквадора, доказывают, что начиная от двух тысяч метров и заканчивая высокогорьями в 3500 м, инсульты, инфаркты и другие заболевания встречаются заметно реже, чем на равнине.

Что именно является причиной такого явления, науке пока неизвестно.