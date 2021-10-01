В Китае напомнили о запуске термоядерного реактора в ближайшие годы

Как только будет зажжено так называемое искусственное солнце, проблема очень дешевой энергии будет решена. То есть, электроэнергией земляне смогут обеспечить себя в неограниченном количестве. Об этом давно говорят представители науки. А китайские ученые обещают в ближайшие годы воплотить в жизнь эту мечту.

Так, в сети снова опубликована информация о том, что разработка термоядерного реактора CFETR уже практически завершена. Теперь остается только получить все разрешения от правительства и построить действующий и связанный с энергосистемой страны реактор.

Напомним, что термоядерная реакция позволяет получить на несколько порядков больше энергии, чем на атомной электростанции. До сих пор проблемой остается управление самой реакцией, которая может привести к взрыву настоящей водородной бомбы.