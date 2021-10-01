 

В Якутии создают умную одежду для работы на морозе

01.10.2021, 22:50, Новости дня
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Якутские ученые решили использовать оксид графена для создания ткани умной одежды, которую можно использовать в условиях местной очень холодной зимы. Об этом сообщили представители университета имени Аммосова.

Изобретатели поставили перед собой цель создать ткань, которая будет устойчива не только к морозу, но и к различным физическим воздействиям. Таким образом, из нее можно будет шить и рабочую одежду.

Ткань сможет постоянно отслеживать жизненные показатели организма человека. Она не только отлично сохраняет тепло, но сама способна нагреваться при необходимости. Кстати, производство такого материала стоит недорого. Достаточно прописать обычную ткань оксидом графена и провести еще ряд несложных операций.



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