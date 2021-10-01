Прокурор Грузии опроверг сообщения о добровольной сдаче Саакашвили

Информация о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам сдался грузинским правоохранителям, не соответствует действительности, его задержали на конспиративной квартире, сообщил прокурор Джарджи Циклаури в эфире телекомпании «Рустави 2».

«Распространяется информация о том, что якобы Саакашвили сам сдался, что не соответствует действительности. Реальность такова – МВД Грузии получило оперативную информацию, что Саакашвили скрывался на определенном адресе, после чего была запланирована и качественно выполнена операция, в результате которой разыскиваемый Саакашвили был обнаружен на конспиративной квартире», – приводит слова Циклаури РИА «Новости».

Как сообщил прокурор, ведется расследование о незаконном пересечении границы, в рамках которого он не может разглашать детали операции. Циклаури не ответил на вопрос, был ли в момент задержания Саакашвили один и оказывал ли он сопротивление правоохранителям. Также он не ответил на вопрос, какую границу – воздушную или сухопутную – нарушил Саакашвили.

Ранее в пятницу сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.