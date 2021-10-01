ЧОП попытался захватить жилую многоэтажку на западе Москвы

В Москве жилой дом на Крылатской улице подвергся нападению сотрудников ЧОП. Ранее жители этого дома приняли решение сменить управляющую компанию. Ситуацию взял под контроль депутат Госдумы Евгений Попов.

«Вопиющая ситуация сегодня произошла в доме по адресу Крылатские холмы, 33 корпус 1, где пытаются жители дома избавиться от «Пик-комфорта». Сегодня к ним , выломав дверь, ворвались 12 сотрудников ЧОПа во главуе с какими-то представителями «ПИК-Комфорта» якобы. Начали вскрывать двери, начали требовать документы и, собственно говоря, издеваться просто над жителями дома», – сообщил Попов в своем Telegram-канале.

По его словам, жители хотят поменять управляющую компанию, сами управлять своим домом.

«Факт взлома жилого дома – это преступление, за которое должны ответить, те, кто в нем виновен. Ситуацию беру на контроль. Все соответствующие запросы в правоохранительные органы обязательно напишу в течение суток», – сообщил Попов

ЧОП попытался захватить жилую многоэтажку на западе Москвы

В дом ворвались 12 человек крепкого телосложения в чёрной униформе. Подробности: https://t.co/T9N6dxyxAM pic.twitter.com/f1PnH41mBi

— Взгляд (@vzglyad) October 1, 2021

Как сообщают жители дома, в ходе вторжения чоповцы выломали входную дверь в подъезд, захватили технические помещения, диспетчерскую и помещение охраны, выдворив охрану дома с территории. Также они сменили пароли на домовом оборудовании. Жильцам захватчиками было объявлено «военное положение», они заявили, что занимают дом и прекращают работу ТСЖ. Другие участники захвата пригрозили, что «они дождутся вечера, и устроят темную несогласным людям».

После приезда сотрудников МВД, часть участников захвата разбежалась, еще несколько были задержаны и доставлены в отделение полиции.