 

10+ крутых работ, которые люди решили сделать сами и похвастались, ведь у них это получилось

01.10.2021, 22:26, Разное
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Пандемия коронавирусу на всех повлияла и подарила нам очень много свободного времени, который каждый распорядился по-своему.

Кто-то так и провалялся на диване, просматривая сериалы, кто-то проходил курсы и менял профессии, а кто-то занимался любимым делом у успел научиться чему-то новому.

Я решила сама сшить платье и кажется, у меня получилось

Кто-то освоил новые навыки, такие как вязание или выпечка, кто-то брались за проекты, на которые у них никогда не было времени, например, ремонт старого гаража на заднем дворе.

Оцените мою лампу булавку, которую я сделал из алюминия и других деталей, напечатанных на 3D-принтере

В нашей подборки ребята не тратили время зря и решили поделиться и похвастаться своими делами.

Жена решила сама оформить детскую комнату и я хочу с вами поделиться

Сделала для дочери вот такой чехол на стул, теперь у нее есть своя кухня

Выходные не прошли даром

Решил поэкспериментировать с отбеливателем на футболках

Решил самостоятельно сделать ремонт в ванной

А я делаю доски для нард из листвы, это моя любимая работа

Парень создал свой собственный алфавит и написал на нем свою первую книгу

Из старого пня сделал орла

Я сделал этот «драгоценный камень» из куска стекла из пивной бутылки

Превратил мой телевизор в Nintendo. Как вам результат?

Я сделал нож с ручкой из старого скейтборда



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