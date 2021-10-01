Как из мягкой фланелевой ткани сделать уютный шарф на застежке. Он прекрасно подходит к разным образам и спасает от ветра и холода

Чем больше аксессуаров в гардеробе, тем шире возможности для формирования образа. Нередки ситуации, когда женщина приобретает сначала серьги, а потом дело доходит до подбора платья или обуви. С повседневными комплектами одежды дело обстоит немного проще, но и в этом случае стоит расширить варианты комплектации, особенно в прохладные дни осени. Теплые шарфы всегда актуальны. Красивый аксессуар можно сшить своими руками. Это не просто отрез ткани, а стильное дополнение осеннего гардероба.

Что потребуется

Пошив изделия займет около одного часа вашего времени, а в результате вы получите теплый, мягкий и уютный аксессуар. Кроме того, шарф получается настолько стильным, что может стать базовой деталью сезонного гардероба.

Инструменты и материалы:

Небольшой отрез натуральной или искусственно кожи. Портновские булавки или зажимы. Кнопки и станок для их установки. Игла для шитья кожи. Фланелевая ткань. Швейная машина и принадлежности для шитья. Ножницы, треугольник, карандаш. Игла для ручного шитья и нитки.

Первый шаг

Определите, какой длины и ширины будет шарф. В этом проекте использован отрез ткани шириной 1 м и длиной 1,2 метра. Перед началом работы материал необходимо постирать вручную или в стиральной машине, выставив режим «Ручная стирка». Это необходимая мера предосторожности, потому что ткань после стирки может дать усадку, что негативно скажется на внешнем виде готового изделия. Высушите и отутюжьте отрез ткани.

Расстелите фланель на горизонтальной поверхности и разрежьте вдоль длинного края на две одинаковые части. Их длина будет равной 1,2 м, а ширина будет 50 см. Если на ткани есть рисунок, обязательно учитывайте варианты его совмещения при последующей работе. Сложите две заготовки лицевой стороной друг к другу, скрепите булавками или зажимами по коротким сторонам.

Убедитесь в совпадении рисунка, стачайте на швейной машине одну из сторон (50 см шириной), отступив от края около 1 см. Снимите зажимы и прогладьте утюгом шов. Должна получиться одна длинная полоса шириной 50 см, а длиной примерно 2,4 м. Сложите ее пополам вдоль длинного края изнаночной стороной наружу, скрепите булавками и отложите в сторону.

Шаг второй

Подготовьте кожаную планку. Учитывайте, что у кожи тоже есть лицевая и изнаночная сторона.

Вам необходимы 2 одинаковые детали, длина которых соответствует ширине сложенного вдвое шарфа (25 см), а ширина заготовок должна быть в два раза больше, чем диаметр кнопок, которые будут использоваться.

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Раскроите кожу в соответствии с размерами, оставьте 1 см с одной из длинных сторон для припуска на шов.

Положите на горизонтальную поверхность подготовленный фланелевый шарф, вставьте кожаные полосы между слоями ткани так, чтобы края всех деталей располагались на одной линии (кожаная заготовка должна оказаться внутри сложенного шарфа). Сколите изделие булавками и стачайте края на швейной машине. Кожаные детали вставляйте с обоих концов шарфа.

Поверните шарф длинной стороной и проложите прямой шов вдоль длинного края. Оставьте посередине незашитое отверстие. Выверните шарф на лицевую сторону через технический карман. Тщательно выровняйте уголки, отутюжьте изделие и зашейте отверстие ручным швом.

Сделайте разметку на кожаной отделке шарфа и установите кнопки в соответствии с рекомендациями производителя.

Проверьте застежку. Такой шар отлично согревает и защищает от непогоды.