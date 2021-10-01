Insider – Китай тратит вдвое больше Америки на зарубежные проекты, но его партнёры всё чаще отказываются от сделок по «Одному поясу»

По данным исследования американской лаборатории Aid Data, Китай ежегодно тратит на свои зарубежные проекты, в первую очередь в рамках программы «Один пояс — один путь», по $85 миллиардов — в два раза больше, чем США, пишет Insider. При этом в последнее время многие партнёры КНР среди развивающихся стран отказываются от совместных сделок из-за опасений по поводу высокой стоимости, долгов и коррупции.



Reuters

«Один пояс — один путь» — масштабный китайский проект по строительству инфраструктуры в более чем 100 странах по всему миру, направленный на усиление влияния Пекина. Однако, несмотря на внушительные финансовые вложения КНР, некоторые участники инициативы в последнее время отказываются от сделок с Китаем, пишет Insider.

Согласно докладу американской исследовательской лаборатории Aid Data при Колледже Вильгельма и Марии, партнёры Поднебесной отменяют совместные проекты или ставят их на паузу из-за опасений относительно коррупции, слишком высокой стоимости и долгов. При этом на инициативы по развитию за рубежом Китай в среднем тратит по $85 миллиардов — в два раза больше, чем США, которые вкладывают в это направление по $37 млрд.

Как напоминает издание, цель программы «Один пояс — один путь», которую председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал в 2013 году, заключается в создании «нового Шёлкового пути», который будет проходить через Азию, Европу, Латинскую Америку и Африку. В рамках этой инициативы Китай финансирует инфраструктурные проекты в малообеспеченных странах: помогает строить железные дороги, порты, больницы. Как утверждают критики, зачастую подобные инициативы затягивают развивающиеся страны в долговые ямы, которые заставляют должников идти на политические уступки Пекину.

На данный момент, по оценкам Aid Data, Китай работает в 165 странах над 13427 проектами общей стоимостью $843 млрд.

Тем не менее с момента запуска «Одного пути» немало стран успели отказаться от договорённостей с КНР. Так, как утверждают исследователи, Малайзия отменила инфраструктурные проекты общей суммой $11,6 млрд. Казахстан и Боливия свернули инициативы на $1,5 миллиардов и $1 миллиардов соответственно, в то время как Коста-Рика, Судан, Эфиопия, Эквадор, Замбия и Камерун заморозили или отменили проекты в общей сложности на $3,3 млрд.

По словам Insider, отчасти опасения в отношении сотрудничества с Китаем связаны с большими долгами. Как обнаружила Aid Data, долги 42 государств перед КНР равны более 10% от их ВВП. Кроме того, существует обеспокоенность относительно коррупции, процветающей вокруг таких проектов: по меньшей мере 47 инициатив общей стоимостью $41,2 миллиардов в 10 странах оказались затронуты коррупционными скандалами или предполагаемыми нарушениями. Также исследователи отметили, что 35% из всех проектов «Одного пояса» в тот или иной момент были связаны с нарушениями трудовых законодательств, проблемами с экологией или протестами общественности.

Как отмечают авторы доклада, пока неясно, повлияет ли в долгосрочной перспективе на китайскую программу «синдром разочарования покупателя», который испытывают некоторые партнёры Поднебесной. «Тем не менее всё более очевидно, что Пекину потребуется разобраться с опасениями его партнёров, чтобы сохранить поддержку программы «Один пояс — один путь», — полагает Aid Data

Insider обращает внимание, что в скором времени у Китая появится серьёзный конкурент. В июне страны G7 объявили о запуске инициативы Build Back Better World («Построим заново лучший мир»), в рамках которой миллиарды долларов будут направлены на финансирование инфраструктуры по всему миру.