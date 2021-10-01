За чей счёт гуляют? – Личное мнение

В Исаакиевском соборе состоялось венчание наследника династии Романовых. Рождённый в Мадриде, упитанный Георгий женился на не менее упитанной итальянке Ребекке.



Фото: Соцсети

И всё бы ничего (и толстые имеют право на счастье в личной жизни), но есть нюанс: за чей счёт гуляют?

Оплатил ли испанский Георгий, которому больше подходит имя Хорхе, аренду Иссакия? Если да, то по какой таксе?

Все ли могут венчаться в крупнейшем в России православном храме, имеющем статус музея? Вот я могу? А вы, мои дорогие читатели, можете?

Думаю, что нет.

https://t.me/lenamiro/9833

Мне интересно: почему рождённый в Испании мужичок, называющий себя монархическом наследником, венчается в объекте культурного наследия народов РФ федерального значения?

Это во-первых.

Во-вторых, молодожёнов встречали солдаты. Наши с вами солдаты. Кто их туда пригнал и зачем?

Мы с вами платим налоги, которые, в том числе, идут на содержание армии и флота нашей страны. Это нормально. Так и должно быть.

А вот использовать солдатов не по назначению — это, я считаю, неправильно и даже преступно.

Что забыли наши военнослужащие на венчании двух иностранцев? Почему они их чествуют? И почему я за это плачу?

Почему русский солдат в военной форме стоит навытяжку перед испанским Хорхе во фраке?



Фото: Соцсети

По поводу венчания пухлого Хорхе с дородной Ребеккой высказался пресс-секретарь Президента РФ Песков:

У Кремля нет мнения никакого по этому поводу. Мы не считаем это своим вопросом.

Дмитрий, вы — в своём репертуаре. Впрочем, я тоже — в своём, а потому задаю правильные вопросы.

Если банкет — за наш общий счёт, то это — и мой вопрос, и ваш, мои дорогие читатели, и Кремля.

Ну, какая может быть монархия в 21 веке в демократическом государстве под названием Российская Федерация?

Какие, на фиг, Романовы?

Это венчание напоминает мне реконструкцию балов наполеоноведов или как там их называют.

Нет, я не против: пожалуйста, проводите свои реконструкции (хоть наполеоновских балов, хоть императорских свадеб), но только делайте это у себя дома, на даче, а не в объектах культурного наследия народов РФ федерального значения и без присутствия на них военнослужащих Российской Федерации.

Не за мой, пожалуйста, счёт. Вот это вот всё — не за мой счёт:



Фото: Соцсети

За мой счёт прошу вылечить больного ребёнка: лучше — всех.

Ну, а что касается Романовых, то лично я к ним отношусь очень плохо. Ничего, кроме горя, они русскому народу не принесли.

Романовы — это крепостное право: рабовладельческий, во всех смыслах, строй.

Наших с вами предков запарывали до смерти и насиловали на конюшнях. Не забывайте, пожалуйста, об этом.

Романовы — это позорная Крымская война и Кровавое воскресенье 1905 года.

Романовы — это Отечественная война 1812 года.

Вы думаете, она случилась, потому что гадкий Наполеон напал на Россию? Вы ошибаетесь. Война 1812 года — это прямой результат бездарной политики неумного провокатора Александра I.

Вы можете со всем этим спорить, если хотите. Но вот с чем вы спорить точно не можете — так это с тем, что Романовы 500 лет не работали. Не ра-бо-та-ли!

Они жили в роскоши, гуляли, пировали, устраивали свои венчания и балы за счёт народа: наших с вами предков.

И, кажется, продолжают это делать.

А с фига ли?

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