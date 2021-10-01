Гордон – Зеленскому: Прошу вас посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Саакашвили поскорее выпустили из тюрьмы в Грузии

Гордон напомнил, что последние годы Саакашвили жил в Украине и получил украинское гражданство.

“Михаил Саакашвили сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оставалась демократическим государством. Я искренне уважаю этого человека, я люблю его и считаю, что Михаилу Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Михаила Саакашвили, выдающегося человека и реформатора, поскорее выпустили из тюрьмы”, – сказал Гордон.

Он назвал Грузию братской страной и отметил, что в этой стране есть много людей, которым не нравились реформы, которые проводил Саакашвили во время своего президентства, поскольку они мешали их коррупционным схемам.

“Михаил Саакашвили – великий президент, великий реформатор, сумевший самую нищую, самую отсталую, самую коррупционную, погрязшую в преступности постсоветскую страну превратить в процветающую. 10 лет Михаил Саакашвили был у руля Грузии. Это 10 лет впечатляющих реформ, которые потрясли весь мир. Естественно, что люди внутри Грузии разделились на тех, кто приветствует реформы, и тех, кто от этих реформ пострадал, потому что пострадали их преступные, коррупционные действия”, – считает журналист.

Он обратился к Саакашвили и пожелал ему “стойкости и уверенности в завтрашнем дне”.

“Потому что завтрашний день и для Саакашвили, и для Грузии, уверен, будет прекрасным”, – подчеркнул Гордон.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года политик сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. “Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину”, – объяснял политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией. На следующий день премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили “будет задержан и заключен в тюрьму” сразу после прибытия в страну.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

В МВД Грузии вначале заявили, что политик не пересекал границу страны, но вечером 1 октября премьер-министр Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Он не привел других деталей относительно задержания экс-президента, сказав только, что его провели “на высшем уровне”.

МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

Из-за задержания Саакашвили в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Грузии в Киеве Теймураза Шарашенидзе.

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