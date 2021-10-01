Тренер “Шерифа” Вернидуб: Готов ли я приехать работать в Россию? Нет. Я люблю Украину и готов положить голову за нее

“Шериф” Вернидуба лидирует в группе D после двух туров в Лиге чемпионов, победив донецкий “Шахтер” и мадридский “Реал”.

Журналисты спросили украинского тренера, готов ли он приехать работать в Россию.

“Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять”, – ответил Вернидуб.

Сотрудники издания уточнили у тренера, что должно случиться, чтобы он приехал в РФ.

“Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее”, – добавил Вернидуб.

По мнению наставника, украинский футбол сильнее российского – в Украине “достаточно много молодых футболистов”, а в РФ – мало. Вернидуб отметил, что в России, в отличие от Украины, почти все команды – бюджетные.

“Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию [в рейтинге УЕФА]. Бюджет – это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются”, – резюмировал тренер.

Контекст:

“Шериф” возглавляет квартет D Лиги чемпионов, имея в активе шесть очков. Свой следующий матч клуб из Тирасполя сыграет 19 октября в Милане против “Интера”.

В рейтинге стран УЕФА Россия и Украина идут рядом – РФ занимает 10-е место (30,882 очка), а Украина – 11-е (30,600). Рейтинг УЕФА вычисляется соотношением количества набранных очков командами каждой из стран к числу их представителей в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (Лига чемпионов, Лига Европы).

Вернидуба дважды признавали тренером года в Украине: в 2016-м и 2018 году. Как тренер Вернидуб завоевал бронзовые награды украинской Премьер-лиги с луганской “Зарей” (сезон 2016/2017). Он также чемпион Беларуси (“Шахтер” Солигорск) и Молдовы (“Шериф”).

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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