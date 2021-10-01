В Украине 75% подростков не делали прививку от коронавируса – опрос за заказу программы “Свобода слова Савика Шустера”

33% опрошенных заявили, что уже привились от коронавируса, 73% – еще нет. Среди тех, кто еще не получил вакцину, 25% заявили, что собираются привиться, 75% не планируют этого делать.

52% среди тех, кто не планирует прививаться, объясняют свое решение тем, что вакцина якобы опаснее самой болезни. 16% сообщили, что уже переболели, а 6% заявили, что им не рекомендовал прививаться врач.

Журналист Савик Шустер также рассказал, что авторы программы совместно с социологической организацией Liberty report провели аналогичный опрос среди подростков в возрасте 16–18 лет. 75% из них ответили, что не делали прививку.

Среди непривитых подростков 70% не собираются получать вакцину. Среди причин отказа от прививки 35% заявили, что вакцина опаснее болезни, 21% рассказали, что переболели, 9% отметили, что им не рекомендовал врач, а 3% заявили, что опасаются не иметь возможности родить ребенка из-за влияния вакцины.

Скриншот: Україна 24 / YouTube

Опрос проводился 1 октября на онлайн-платформе Liberty report. Граничная погрешность выборки 5%.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. По состоянию на 1 октября в Украине привили 7 млн человек.

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