 

Создана ткань с максимальным противомикробным эффектом

01.10.2021, 21:56, Новости дня
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Покрытие из жидкого галлия, вероятно, вскоре будет повсеместно применяться в общественных местах для максимально возможного уничтожения патогенных бактерий.

Распылять жидкий галлий тонким слоем при помощи ультразвука предлагают специалисты из университета в Северной Каролине (США). Такое покрытие можно наносить как на ткани, так и на твердые поверхности. Главное – результат. Всего за каких-то пять минут вещество уничтожает до 99% всех болезнетворных микробов.

Галлий может использоваться для борьбы как с коронавирусом, так и с абсолютным большинством других опасных заболеваний. Если использовать изобретение повсеместно, общественные места и транспорт больше не будут считаться опасными при возникновении очередной эпидемии.



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