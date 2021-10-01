Названы животные с математическими способностями

Оказывается, задатки к обучению счету имеются у многих представителей животного мира. Даже пауки, пчелы или муравьи понимают, что значит больше или меньше, когда чего-то становится много или чего-то нет вовсе.

Способность к счету наука определяет как явный признак абстрактного мышления. Но многие ученые полагают, что оно-то присуще только разумным существам, таким как человек. На Земле же в этом деле у нас якобы нет конкурентов. Но так ли это?

В процессе создания новых алгоритмов искусственного интеллекта было замечено, что системы, которых обучали только распознаванию различных предметов, неожиданно сами научились вести подсчет, хотя никто не вкладывал в них приложения с калькулятором. А ведь представители животного мира поумнее любого компьютера. Если понятия «много» и «мало» для них не чужды, то и освоить простой счет они смогут в определенных условиях.