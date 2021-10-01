Раскрыта схема ввоза незаконных мигрантов в Россию под видом больных

По обвинению в поставке нелегальных трудовых мигрантов под видом нуждающихся в лечении в Москве задержаны житель России и двое граждан Узбекистана, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Подозреваемые не позднее января 2021 года организовали незаконный канал миграции иностранцев через аэропорты Московского авиационного узла, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По версии следствия, они предоставляли должностным лицам погранслужбы ФСБ РФ поддельные медицинские справки о болезнях и и необходимости прохождения лечения в медицинских учреждениях Москвы.

«Фактически иностранные граждане указанных в документах заболеваний не имели, прибыли на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности», – пояснили в надзорном органе.

Один из обвиняемых, россиянин, полностью признал вину и сотрудничает с органами следствия, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Двух граждан Узбекистана заключили под стражу. Уголовное дело расследуется по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».