 

Кремль прокомментировал задержание Саакашвили

01.10.2021, 21:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКремль не интересует судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам неинтересна его судьба», – цитирует ТАСС Пескова. Так он ответил на вопрос, удивлены ли в Кремле таким развитием событий вокруг Саакашвили и интересна ли в целом Москве дальнейшая судьба бывшего президента Грузии.

 

Ранее оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

Тем временем, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани сообщила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили.

До этого соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.



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