Почти вся Абхазия осталась без света из-за аварии

Почти вся Абхазия с населением 240 тыс. человек оказалась без света из-за аварии на высоковольтной линии (ВЛ) в восточной части республики, сообщила пресс-служба «Черноморэнерго».

«Произошло аварийное отключение ВЛ «Ачгуара». Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП «Черноморэнерго», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как уточнили в компании, обесточена почти вся республика.

В минувшее воскресенье около 35 тыс. человек в Дагестане остались без света из-за непогоды. Кроме того, 13 августа почти 30 тыс. человек остались без света в Краснодарском крае из-за сильных дождей. Помимо этого, 2 августа ураган оставил без света 90 населенных пунктов в Тверской области.