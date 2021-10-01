Виктория Боня неоднозначно презентовала факт своей вакцинации: “Выбора просто нет”

Популярная телеведущая Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о факте своей вакцинации от коронавируса, однако сделала это весьма своеобразным способом. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что Виктория Боня известна своими не слишком лестными высказываниями об обязательной процедуре прививания от COVID-19, к тому же ранее красотка заявляла о том, что вряд ли будет прибегать к вышеуказанной профилактической мере. Однако в свежей публикации телезвезда, неожиданно для многих, сообщила, что все же привилась первой дозой вакцины от Moderna. Впрочем, сей факт она преподнесла фолловерам весьма своеобразно, упомянув сразу, что, ведя здоровый образ жизни, вполне доверяет своему природному иммунитету. Однако, по словам Виктории Бони, необходимость путешествий за границу и сопутствующие этому регулятивные требования попросту вынудили её вакцинироваться.



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Красавица подчеркнула, что вовсе не является противницей процедуры, однако возмущена фактически принудительным методом проведения массовой вакцинации. “Хоть я и не болела короной, все-таки, был бы выбор, я бы не стала делать. Но выбора просто нет. Для меня работа имеет важное значение в жизни”, – резюмировала хозяйка аккаунта.



Изображение взято с: [email protected]

В целом, абсолютное большинство подписчиков звезды выразило с её позицией полную солидарность: посетители микроблога преимущественно также прибегли к использованию вакцины, однако при этом не испытывают восторга от достаточно жесткого метода пропаганды вакцинации. Некоторые же поклонники, несколько абстрагировавшись от темы COVID-19, предпочли традиционно выразить свой восторг привлекательной внешностью любимицы. За четверть суток публикация набрала свыше 120 тысяч “лайков”.