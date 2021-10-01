 

Журналисты рассказали, когда ждать новые вакцины от всех болезней

01.10.2021, 21:36, Разное
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Перед современными учеными стоит множество вызовов, таких как деменция, рак, аллергия и даже вредные привычки. Решение этих проблем требует неординарных подходов. Одно из таких решений – это вакцинация.
Медицина давно доказала эффективность вакцинации от вирусов и бактерий. Относительно новое направление в медицине – разработка вакцин против болезней, которые не вызваны вирусами или болезнетворными бактериями.

Уже разрабатываются и даже проводятся тестирования на людях следующих вакцин:

Вакцина от болезни Альцгеймера. Существует несколько направлений исследований, но на сегодняшний день ни одно из них не доказало свою эффективность. Предполагается, что учеными учтены не все факторы и требуются дополнительные длительные исследования.

Вакцина от курения. Исследователи сделали акцент на разработке препарата, который блокировал бы так называемый «гормон удовольствия». Результаты испытаний на мышах давали обнадеживающий результат. Но тестирование препарата на людях показало его очень низкую эффективность. Всего лишь 16% испытуемых не начали курить в течение года после вакцинации. К решению этой проблемы следует подходить комплексно, так как зависимость от никотина часто имеет не только физиологический характер.

Вакцина от аллергии. Учеными всего мира ведутся работы по этому направлению. Например, исследователи МГМУ им. И.М. Сеченова совместно с Венским медицинским университетом разрабатывают вакцину от аллергии на кошек, которая проходит доклинические испытания на животных.

Вакцина от рака. Уже сейчас существуют различные вакцины против вирусов, которые вызывают рак, так называемые онковирусы. Но они действуют на вирусы и не влияют на саму опухоль. Есть также и препараты, которые воздействуют именно на сами раковые клетки. Однако их эффективность низкая, а стоимость курса лечения достигает 100 тысяч долларов.

В условиях пандемии, ведущие научные институты и фармацевтические корпорации, занимающиеся исследованиями и производством вакцин, активизировали усилия по созданию новых препаратов не только против вируса SARS-CoV-2, но и против других болезней. Исходя из этого, мировым научным сообществом ожидается существенный прогресс в этой области.

Источник: nauka.tass.ru



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