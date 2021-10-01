Большие джинсы можно самостоятельно уменьшить в размере: простой способ

Если у вас оказалась пара мешковатых джинсов, или вы сбросили несколько размеров, можно подумать над тем, как уменьшить размер одежды, ведь выбросить ее вы всегда успеете. Инструкция довольно проста. В итоге вы получите пару брюк, которая идеально сидит по фигуре. Кстати, такая уловка позволяет изменить размер почти любой одежды, например, кофты. Особенно просто работать с рубашками. Вовсе не обязательно носить такие джинсы на выход, ведь можно использовать их, например, для грязной работы в саду.

Инструменты и материалы

Для того чтобы уменьшить размер больших джинсов, следует воспользоваться инструкцией, которая предполагает наличие распарывателя швов, карандаша или мела, линейки или измерительной ленты, ножниц и самих джинсов, которые вам стали велики. Любимая пара брюк снова вернется в ваш шкаф.

Подготовка к процессу

Для начала необходимо надеть джинсы, предварительно вывернув их наизнанку. Лишнюю ткань необходимо захватить по шву сзади и по бокам и отметить расположение новой строчки с помощью маркера или карандаша. Можно для этого использовать и мел. Если у вас будет помощник, который смог бы выполнить эту работу за вас, еще лучше.

Необходимо будет уменьшить джинсы не только по шву сзади, но и по боковым швам. Важно проследить за тем, чтобы джинсы после сшивания не оказались слишком малы. Когда вы их снимете после примерки, следует распороть швы и вынуть нитки с помощью пинцета.

Раскрой

Пришло самое время отрезать лишнее. Для этого следует воспользоваться парой острых ножниц. Лишнюю ткань по линии, изображенной маркером, следует убрать, затем необходимо скрепить края сначала иголками, а после наживить их с помощью нитки с иголкой. Если планируется промежуточная примерка, сшить швы вручную необходимо более прочно.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Сшиваем

Перед тем как окончательно сшить джинсы по швам, можно их примерить. Это позволит внести дополнительные и последние правки. Возможно, у вас возникнут сложности, когда вы будете сшивать пояс сзади. Его следует разрезать пополам после того, как вы распорете швы. Затем лишнее отрезается, а пояс наживляется с помощью иголки и нитки.

Прежде чем пришивать пояс, необходимо убедиться в том, что он выровнен по центру заднего шва джинсов. Теперь можно приступать к сшиванию с помощью машинки. Сначала необходимо сшить швы сзади и по бокам, оставив пояс нетронутым. Затем сшивается и пояс. Можно наложить полоски ткани друг на друга, а можно вложить одну часть пояса в другую.

Важно проследить за тем, чтобы все стежки были прямыми и хорошо закрепленными в области пояса, ведь именно туда приходится большая нагрузка. Да и сзади шов должен получиться особо прочным.

Если не сделать швы прочными, может случиться так, что они разойдутся в самый неподходящий момент. Как только вы наденете штаны после сшивания, тут же ощутите, будто на вас совсем другая пара брюк.

Самое интересное, что вы и окружающие даже не заметят, что джинсы были изменены. Это просто фантастический трюк, чтобы обновить старую одежду. Если хочется дополнительного обновления, брюки после распарывания можно превратить в шорты или бриджи.