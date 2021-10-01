 

Вести – Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, — МВД обещает его арестовать

01.10.2021, 21:24, Новости дня
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Михаил Саакашвили заявил, что после 8 лет отсутствия он вернулся в Грузию. Как передают «Вести», грузинские правоохранители не смогли подтвердить журналистам данную информацию, однако пообещали арестовать бывшего президента по прибытии в страну.


Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после 8 лет отсутствия прибыл на родину, где на него возбуждено несколько уголовных дел и есть заочные приговоры. Как передают «Вести», об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», — написал он.

В МВД Грузии журналистам не смогли подтвердить прибытие бывшего президента на территорию страны. Там сказали, что не располагают информацией о месте нахождении Саакашвили. По прибытии Саакашвили обещали арестовать.



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