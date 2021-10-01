 

Задержание Саакашвили. Посла Грузии вызвали в МИД Украины

01.10.2021, 21:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В Министерство иностранных дел пригласили руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили”, – сказал спикер.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Саакашвили 6 сентября 2021 года сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. “Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину”, – объяснял политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.

На следующий день премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили “будет задержан и заключен в тюрьму” сразу после прибытия в страну. 

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим. 

В МВД Грузии заявили, что он не пересекал границу страны, но руководитель офиса Саакашвили в Украине Мариам Барабаш сказала, что экс-президент все же покинул Украину и находится в Грузии. По ее словам, политик объяснил решение ехать тем, что сейчас там “переломный момент, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым”.  

Вечером 1 октября Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Он не привел других деталей относительно задержания экс-президента, сказав только, что его провели “на высшем уровне” и сейчас Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении. По данным главы грузинского правительства, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины.

МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.04 / Выборы и референдум о поправках в конституцию начались в Киргизии

13.12 / Британия сочла предложение ЕС о будущих отношениях неприемлемым

27.12 / Свои причуды — Business Insider рассказал, на что тратят деньги IT-миллиардеры

31.01 / Японские военные начали помогать врачам на удаленном острове из-за вспышки COVID-19

05.03 / Познер выступил в защиту прав ТВ приглашать отсидевшего срок маньяка

26.07 / Компания Skoda обновила модели в России

08.04 / Германия поставила РФ условие начала переговоров по «Спутнику V»

05.02 / Зеленский о Порошенко: Монополист патриотизма, отец и мать украинского государства всех запутал

27.10 / Экономика: США грозят миру новым пузырем

06.07 / В Виннице 17 человек попали в больницы с отравлением. Некоторые из них – школьники-выпускники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика