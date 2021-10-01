 

“Мы вместе и любим друг друга”. Ясько опубликовала видео с Саакашвили, записанное накануне его отъезда в Грузию

01.10.2021, 21:14, Новости дня
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“Мы записали это видео до отъезда Михаила Саакашвили в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свое государство – это благородное дело!” – отметила она.

Ясько подчеркнула, что поддерживает борьбу Саакашвили.

“Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же в отношении Украины… Михаил Саакашвили – гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан!” – написала депутат.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/videos/839944796702370/

Контекст:

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, получившей гражданство Грузии. Они воспитывают двух сыновей – Эдуарда и Николоза. Официально об их разводе не сообщалось.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Гарибашвили сказал, что маршрут Саакашвили, который сегодня объявил о возвращении в Грузию, находился под контролем грузинских спецслужб. Он не привел других деталей относительно задержания экс-президента, сказав только, что его провели “на высшем уровне” и сейчас Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении. По данным главы грузинского правительства, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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