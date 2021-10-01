 

Восьмилетняя девочка из Бразилии нашла 18 астероидов для NASA

01.10.2021, 21:14, Новости дня
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Семья Николь переехала в Форталезу из родного города Масейо в начале этого года, когда девочка получила стипендию для посещения престижной школы. Ее отцу, ученому, удалось сохранить свою работу и работать дистанционно.

Когда Николь было четыре года, она попросила себе на день рождения телескоп. У семьи не было на него денег, поэтому родители приобрели прибор только через три года.

Девочка работает над поиском астероидов дома за компьютером, к которому подключены два больших монитора. Она уже нашла 18 небесных тел и хочет назвать их именами бразильских ученых и членов своей семьи.

Николь участвует в программе для молодежи Asteroid Hunters – проекте NASA в партнерстве с бразильским министерством науки, который дает возможность молодежи самостоятельно делать открытия.

Если ее открытия будут подтверждены, что может занять несколько лет, Оливейра станет самым молодым человеком в мире, официально открывшим астероид, побив рекорд 18-летнего итальянца Луиджи Саннино.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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