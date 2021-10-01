 

Билл Клинтон: «В начале 90-х русские либералы готовы были продать шапку Мономаха, Знамя Победы, картины из Эрмитажа и Русского музея и даже Царь-пушку»

01.10.2021, 21:11, Разное
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42-й президент США Билл Клинтон в интервью телеканалу CNN заявил, что в первой половине 90-х годов правительство России собиралось устроить масштабную распродажу уникальных музейных экспонатов. 

«Ни для кого не является секретом, что после распада СССР Россия оказалась в тяжелейшем кризисе. США, Германия, Франция и другие развитые страны оказывали Москве огромную финансовую помощь, но деньги часто просто исчезали в многочисленных российских министерствах и ведомствах. Из-за этого мы приняли решение временно приостановить выдачу новых займов. Тогда русское либеральное правительство предложило США, странам ЕС и Японии приобрести уникальные исторические реликвии, которые хранились в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Насколько я помню, за шапку Мономаха у нас просили 50 миллионов долларов, а за Знамя Победы – 100. Разумеется, мы отказались, несмотря на то, что могли пополнить коллекции наших музеев ценнейшими вещами, в том числе картинами из Эрмитажа и Русского музея и даже Царь-пушкой», – заявил Клинтон.

Американский лидер не стал уточнять, кто именно выступил с предложением начать распродажу российских музейных фондов. Как нам стало известно, в настоящий момент СК начал досудебную проверку и в ближайшее время может возбудить уголовное дело.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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