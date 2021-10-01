Стало известно, что стало причиной вулканической активности на Камчатке

Российские ученые совместно со своими зарубежными коллегами решили выяснить, в чем причина усилившейся вулканической активности, наблюдаемой на Камчатке.

В результате исследований удалось определить, что в недрах под полуостровом возникли отслоения земной коры, в результате чего возникла утечка воды из подземных резервуаров, которая смешалась с магмой.

По словам экспертов, данный процесс наблюдается вод горным хребтом Камчатки. Кстати, речь идет именно о водоразделе, который протянулся на 1200 километров в долину, а ширина его – более сотни километров. Высота гор в данном регионе превышает три с половиной километра. Также здесь много действующих вулканов, напоминают исследователи.