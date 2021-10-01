Ученые вынуждены пересмотреть теорию происхождения человеческого языка

Оказывается, человек – не единственное на Земле существо, способное содержательно общаться при помощи устной речи. К такому выводу пришли британские ученые, длительное время изучавшие язык орангутангов.

Приматы, которых выбрали в качестве объекта изучения, очень близки к человеку по уровню развития. И оказалось, что у них также имеются способность к примитивной, но все-таки членораздельной речи.

По крайней мере, передавая друг другу информацию, они произносят главные и согласные звуки, которые можно записать по слогам. Ученые даже расшифровали часть из них и научились толковать сообщения. Ранее представители науки полагали, что устная речь как таковая является исключительным достижением человека.