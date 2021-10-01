Мнение: Треть населения привита, снижение ОПЖ из-за ковида и рекорд смертности в России

1. Мы проходим важную веху: в России на настоящий момент привилась почти ровно треть населения (33,1%), а если брать только взрослое население, то, грубо округляя цифры, можно уже говорить почти о половине привитых (41,7%). С вакцинацией двумя компонентами, понятное дело, цифры чуть хуже (всего 29,0%, взрослых 36,5%), но в целом достигнутые объёмы внушают надежду, что до конца года можно успеть вакцинировать чуть менее половины всех россиян:

https://gogov.ru/articles/covid-v-stats

Однако по графику видно, что темпы вакцинации в последние полтора месяца резко снизились. Значительная часть бюджетников, работников сферы услуг и просто ответственных людей уже привита, но далее мы всё более упираемся в тьму антипрививочников (которых у нас, – благодаря советскому образованию и оппозиционной интернет-пропаганде, – заметно больше, чем в Европе или даже в США).

Между тем, противникам вакцинации пора всерьёз задуматься о состоятельности своей позиции. Треть россиян уже привита – это огромное число людей (48 миллионов), но мы почему-то не наблюдаем всех тех ужасных эффектов, о которых нам рассказывали Свидетели Непонятной Жижи.

Люди не превращаются в зомби, не теряют потенцию и не становятся бесплодными – народ не вымирает от вакцины (наоборот, ускоренно вымирают сами антипрививочники). Миллионов или хотя бы тысяч людей с тяжёлыми побочками после прививки тоже почему-то не видно, тогда как от ковида только по официальным данным погибли более 200 тысяч россиян.

Да, многим вакцинация противопоказана в силу серьёзных заболеваний или преклонного возраста. Всех вакцинировать не нужно, дети и подростки всё ещё в сравнительной безопасности (около 30 миллионов человек). Помимо 48 миллионов привитых, ещё 7 миллионов переболели официально (и ещё вдвое-втрое больше неофициально – без симптомов или без обращения за медпомощью), у переболевших и выживших выработался временный иммунитет.

Но даже если учесть всех тех, кто в срочной вакцинации/ревакцинации не нуждается, в группе риска остаётся ещё около трети россиян, до 50 миллионов человек. Пока большинство из них не привьётся, высокая смертность в России будет сохраняться и кризис от нас не отступит.

2. Для тех, кто окопался в глухом лесу и до сих пор считает ковид выдуманной или преувеличенной угрозой. В Западной Европе статистика говорит о том, что хуже ковида за последние 100 лет был только Гитлер:

https://lenta.ru/news/2021/09/27/expectations/

По оценкам исследователей из Великобритании и Дании, пандемия коронавирусной инфекции привела к самому сильному снижению ожидаемой продолжительности жизни со времени Второй мировой войны. Статья ученых опубликована в International Journal of Epidemiology.

Специалисты из Оксфордского университета и Университета Южной Дании проанализировали данные о смертности за 2020 год в 29 странах — большей части Европы, а также США и Чили — собранных исследователями из НИУ ВШЭ и Калифорнийского университета совместно с коллегами из Германии.

Британские и датские ученые обнаружили, что в 27 из этих стран — исключение составили Дания и Норвегия — ожидаемая продолжительность жизни существенно уменьшилась. По сравнению с 2015 годом — когда ожидаемая продолжительность жизни уже уменьшилась из-за вспышки эпидемии гриппа — она стала меньше у женщин в 15 странах и у мужчин в десяти странах. Снижение ее более чем на год было зафиксировало у мужчин в 11 странах и у женщин в восьми странах. Наибольшее снижение продолжительности жизни наблюдалось у американских мужчин — она уменьшилась на 2,2 года. Вслед за ними идут литовцы — у них она уменьшилась на 1,7 года.

«Масштабы снижения продолжительности жизни за год для многих стран Западной Европы — таких как Испания, Великобритания, Италия, Бельгия — не наблюдались со времен Второй мировой войны», — отметил один из авторов работы, научный сотрудник Оксфорского университета Хосе Абруто. Такое резкое сокращение средней продолжительности жизни произошло главным образом из-за высокой смертности от COVID-19 в более старших возрастных группах, отмечают исследователи. При этом снижение в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения может быть еще большим.

3. Тем временем, на фоне продолжения мягкой разъяснительной политики, по смертности от ковида Россия продолжает ставить печальные антирекорды:

https://konstantinus-a.livejournal.com/1483339.html

Отделения реанимации по всей стране забиты сейчас антипрививочниками. <…>

Кстати, Россия за последний месяц уверенно вышла на первое место среди развитых стран по смертности от COVID-19. Например, наглядная разница – в Англии число полностью (т.е. двумя компонентами вакцины) привившихся от ковид-19 уже приближается к 70% от населения, в России только около 30%, в результате, хотя в Англии, из-за более сильного распространения новых, более агрессивных штаммов коронавируса, заболевших в сутки вдвое больше, чем в России, но у нас суточная смертность от ковида в пять раз выше чем у них. Например за сегодня уже 852 человека по России умерли от ковида, все не привитые, это очередной абсолютный рекорд за всё время эпидемии и день ещё не закончился.

Антипрививочники добились в России впечатляющих результатов; и от того, что именно они первыми расплачиваются за свою глупость и вред нанесённый обществу, вовсе не легче.