 

СКР подтвердил, что дело экс-директора Черкизовского рынка Исмаилова находится в производстве

01.10.2021, 20:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДело против экс-главы Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова об организации двух убийств и других преступлениях находится в производстве у Следственного комитета России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В производстве Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело по обвинению Тельмана Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений», – цитирует Петренко РИА «Новости».

Она отметила, что подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Сейчас следователи ждут документального подтверждения сообщений о задержании Исмаилова за границей.

Ранее в пятницу СМИ сообщили о задержании бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. 

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.



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