Атомщик прокомментировал риски строительства новых российских АЭС в Турции

«Есть идея построить отдельную АЭС для такого мегаполиса, как Стамбул. Она возникла еще в 90-е годы. В свое время АЭС хотели построить в соседней Болгарии и снабжать город оттуда», – рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт Александр Уваров. Ранее стало известно, что президенты Путин и Эрдоган обсуждали планы строительства в Турции двух новых АЭС.

«Естественно, турки не пошли на болгарский вариант, они хотят делать все самостоятельно». Тем не менее, АЭС нужна Стамбулу. Это крупный город, спрос будет постоянно расти», – считает президент АНО «АтомИнфо-центр» Александр Уваров. При этом, по его словам, проекту создания новых АЭС может угрожать не столько потеря спроса на электричество, сколько возможная политическая нестабильность в Турции в будущем.

«Процесс занимает 10 лет минимум. Лет пять займут одни только разрешительные процедуры: сертификация, общественные слушания, предварительные работы на площадке. Еще столько же – собственно строительство», – сказал собеседник. За такой большой срок политический курс Турции на сближение с Россией может измениться, опасается эксперт. «Посмотрите, как в политике все меняется в этом вопросе в Евросоюзе, – возьмите как пример Чехию. Посмотрите на США: приходят к власти республиканцы, которые любят атомную энергетику, и она развивается. Приходят демократы – все наоборот, поскольку демократы ее не очень любят».

В пятницу Кремль сообщил о том, что в ходе прошедших на этой неделе переговоров президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций в республике. Пока РФ строит первую в Турции АЭС – «Аккую».

По мнению экспертов, строительство двух новых АЭС несет в себе ряд рисков для России, поскольку турецкая экономика остается нестабильной, а политический курс Анкары может измениться. Кроме того, эксперты ожидают сокращения спроса на электроэнергию в республике. Если строить новые АЭС по принципу BOO (от англ. build-own-operate, «строй-владей-эксплуатируй») – Росатому вновь придется брать на себя все риски проекта, как в случае с «Аккую», считает заместитель руководителя экономического департамент Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

В свою очередь, Уваров полагает, что принцип BOO имеет смысл, когда у страны нет собственной атомной отрасли, а ей требуется построить атомную электростанцию быстро. «Станция «Аккую» подходит для этой схемы, а вторая и третья могут уже не подходить. Здесь Турции может быть выгодно прибегнуть к более традиционной схеме, когда в том и или ином месте они берут кредит на строительство, и после строительства станции она становится их собственностью», – считает президент «АтомИнфо-центра».