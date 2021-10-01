Нужно ли делать это каждый день: дерматологи рассказали о том, как душ может навредить нашей коже

Ни один современный человек уже не представляет своей жизни без ежедневного душа. Некоторые считают даже нормой принимать его дважды в день, но так ли это необходимо? Дерматологи предупреждают: частое купание может навредить коже. О том, что такое частый душ — польза или вред, рассуждают специалисты.

Каждый день принимать душ не стоит

«Нормальная, здоровая кожа формирует на поверхности свой уникальный состав полезных бактерий, а также создает защитный слой жира. Частое мытье с помощью косметических средств удаляют эту защиту, особенно если вода горячая. В результате кожа пересыхает, появляется зуд и различиные раздражения. Также она начинает трескаться, а в ранки попадают бактерии, так как защитный слой нарушен.

Возникает парадокс: чем чаще вы моете кожу, тем более нездоровой и пораженной она становится. Нашей иммунной системе, как это ни странно, нужна определенная стимуляция грязью и микроорганизмами, чтобы создавать защитные антитела. Также есть такое понятие, как «иммунная память», которая формируется только под воздействием бактерий. Тело попросту привыкает к ним и перестает воспринимать. Частые ванны или душ могут снизить способность иммунной системы работать нормально.

Антибактериальное мыло может нарушить ваш баланс

Такое агрессивное мыло убивает все бактерии, не разбирая, плохие они или хорошие. Это нарушает баланс микроорганизмов на коже, а также вызывает их мутации. В результате появляются более выносливые и менее дружелюбные организмы, на которые уже не действуют антибиотики. Если они поразят ваш организм, справиться с ними обычными средствами уже не получится. Вот почему (это доказанный факт) “чистюли” болеют чаще и тяжелее. Они просто лишены естественной защиты и не дают себе шанса выработать защитный слой.

Не принимайте душ слишком долго

Воздействие воды может привести к сухости кожи и волос. «Более длительный душ также дает воде шанс сделать любые очищающие средства более вредными, – сказала Джессика Крант, сертифицированный дерматолог Американской академии дерматологии. – Чем меньше вы стоите под душем, тем лучше. Пациентам с атопическим дерматитом или очень сухой кожей я рекомендую принимать душ до пяти минут или меньше». Научитесь справляться в душе за несколько минут, чтобы не подвергать себя лишней опасности.

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Горячий душ может вызвать раздражение кожи

Горячая вода удаляет натуральные масла и быстрее повреждает кожу, поэтому принимайте теплый или более прохладный душ. Некоторые медики вообще рекомендуют очень холодную воду для улучшения кровообращения. Но приучать себя к такому душу нужно постепенно. Если вы постоите под струями холодной воды без подготовки, вы рискуете заболеть, так что закаляйтесь плавно и осторожно. Но даже холодная вода все равно лучше, чем горячая в плане здоровья кожи и организма в целом.

Вы используете неправильное мыло

Некоторые эксперты говорят, что традиционное мыло может удалить жир с вашей кожи. Доктор Дорис Дэй, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка, предлагает продукты, помеченные как «очищающие средства», такие как увлажняющее средство для мытья тела. Такие составы могут вернуть коже влагу. Если у вас раньше не было проблем с сухой или раздраженной кожей, можно использовать традиционное мыло, но все равно следите за его составом.

Все индивидуально, и каждый должен выбрать косметические средства, подходящие для своего типа кожи. Но все равно принимать душ помногу и часто — это вредно для всех без исключения. Позвольте своей коже выработать защитный слой и сохранять его как можно дольше, тогда вы сами будете более защищены от болезней. Это особенно важно в пору пандемии, поэтому прислушайтесь к мнению медиков.