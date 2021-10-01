 

Отшелушивающие маски, глина и не только: как ухаживать за кожей лица в сезон дождей

01.10.2021, 20:36, Разное
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Потребности кожи меняются в зависимости от времени года, влажности и температуры. Неадекватный уход может привести к сухости, раздражению или усилению себореи. Поэтому важно заботиться о своей коже при переменах погоды. Рассмотрим 7 советов по уходу за кожей в сезон дождей.

Перейдите на очищающее средство без мыла

Очищающие средства без мыла мягко воздействуют на вашу кожу и не лишают ее столь необходимой влаги. Независимо от типа кожи, во время сезона дождей переходите на очищающие средства без мыла. Не умывайте лицо средствами с довольно агрессивными ПАВ. Это увеличит секрецию кожного сала и закупорит поры.

Отшелушивание

Независимо от сезона, ваша кожа нуждается в глубоком очищении. Отшелушивание поможет вам избавиться от мертвых клеток и черных точек, сделает ваше лицо чистым и сияющим. Выбирайте средства с подходящим вам составом.

Тонизирование

Повышенная влажность сделает вашу кожу липкой и жирной. Очень важно использовать тоник после очищения, чтобы избавиться от остатков грязи и сузить поры. Попробуйте выбрать средства без содержания спирта и с такими ингредиентами, как зеленый чай или гликолевая кислота.

Увеличьте потребление витамина С

Витамин С – богатый источник антиоксидантов. Ешьте цитрусовые, которые содержат его в большом количестве. Он помогает бороться с бактериями, задерживает признаки старения, уменьшает пятна и шрамы, делая кожу сияющей и безупречной. Вы также можете добавить в свой осенний уход за лицом сыворотку с витамином С.

Используйте маски из глины

Глиняные маски – лучший друг вашей кожи во время сезона дождей. Они очищают эпидермис от всех загрязнений. Кроме того, они помогают избавиться от жирности. К ним можно добавить алоэ, зеленый чай или другие антибактериальные ингредиенты, которые удаляют бактерии и загрязнения, вызывающие высыпания.

Увлажняющий крем

Это средство необходимо для любого типа кожи и в любое время года. Увлажненная и хорошо напитанная кожа не образует излишка кожного жира, который может вызвать прыщи и высыпания. Убедитесь, что вы используете легкую и нежирную формулу с натуральными ингредиентами, такими как алоэ и гиалуроновая кислота.

Легкий макияж

Специалисты рекомендуют легкий макияж в сезон дождей, как и летом. Толстый слой косметики забивает поры, вызывая ненужные прыщи и высыпания. Выбирайте продукты, которые лучше всего подходят вашей коже. Это позволит ей дышать и оставаться здоровой.



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