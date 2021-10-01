В офисе Саакашвили заявили, что доказательств его задержания в Грузии нет

“Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн”, – написала она.

https://www.facebook.com/maria.barabash/posts/10226442697555015

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,22% избирателей. Ее основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. “Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину”, – объяснял политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.

На следующий день Гарибашвили заявил, что Саакашвили “будет задержан и заключен в тюрьму” сразу после прибытия в страну.

1 октября утром политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

В МВД страны заявили, что он не пересекал границу страны, но руководитель офиса Саакашвили в Украине Мариам Барабаш сказала, что экс-президент все же покинул Украину и находится в Грузии. По ее словам, политик объяснил решение ехать тем, что сейчас там “переломный момент, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым”.

В правящей партии “Грузинская мечта” называли фейком историю с возвращением Саакашвили в Грузию. Исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе говорил, что у него есть “достоверная информация, что Саакашвили не покидал Украину, его нет не только в Грузии, но и в другой стране”.

Вечером 1 октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Гарибашвили сказал, что маршрут Саакашвили, который сегодня объявил о возвращении в Грузию, находился под контролем грузинских спецслужб. Он не привел других деталей относительно задержания экс-президента, сказав только, что его провели “на высшем уровне” и сейчас Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении. По данным главы грузинского правительства, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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